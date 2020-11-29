الانتخابات ومتطلبات المرحلة القادمة

2020/11/29 | 21:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جواد العطار

المتابع للمشهد السياسي العراقي يراه

مليئا بالحراك قبل كل انتخابات ، وان

كان هذا النشاط والتفاعل إيجابيا في

اغلب مفاصله الا انه ومع الاسف يعيد

صورة المشهد الى ما هي عليه دون تغيير

بعد

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