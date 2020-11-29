هجوم صاروخي يستهدف مصفى للنفط في بيجي

2020/11/29 | 21:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشبت النيران مساء يوم الأحد نتيجة قصف

صاروخي استهدف مصفى للنفط في محافظة

صلاح الدين.

وقال مصدر أمني أن الصاروخ سقط داخل

مصفى الصينية في قضاء بيجي، وتسبب بخرق

باحدى الانابيب النفطية وحرقه.

وأضاف أن ا

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