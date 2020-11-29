اندلاع حريق بأحد مصافي البترول في العراق بعد تعرضها لصاروخي كاتيوشا

2020/11/29 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اندلع حريق مصفاة "الصينية" في محافظة صلاح الدين العراقية، بعد تعرضها لصاروخي كاتيوشا انطلقا من مقتربات طريق "الصينية - الحديثة".وأعلنت مصافي الشمال، السيطرة على حريق المصفاة، بحسب تصريحات مدير إعلام المصافي واثق عواد لوكالة الأنباء …

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