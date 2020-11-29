2020/11/29 | 21:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت شركة مصافي الشمال عن تمكن منتسبيها من فرق الاطفاء والسلامة والدفاع المدني والجهات الساندة من اخماد الحريق الذي اندلع في احد خزانات مصفي الصينية مساء اليوم على اثر سقوط صاروخ عليه ، ولم يسفر الحادث عن اية اصابات بشرية .

واكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس على اعادة استئناف العمل بالمصفى خلال الساعات القليلة المقبلة.وتقوم الوزارة والجهات المعنية المختصة بتقييم الاضرار من اجل استئناف العمل فيه .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع في احد خزانات مصفي الصينية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع في احد خزانات مصفي الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).