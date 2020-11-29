2020/11/29 | 21:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، استئناف العمل بمصفى الصينية خلال الساعات المقبلة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شركة مصافي الشمال أكدت تمكن منتسبيها من فرق الإطفاء والسلامة والدفاع المدني والجهات الساندة من إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خزانات مصفي الصينية مساء اليوم على إثر سقوط صاروخ عليه والذي لم يسفر عن إية إصابات بشرية".

وأكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس بحسب البيان إعادة استئناف العمل بالمصفى خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع البيان أن "الوزارة والجهات المعنية المختصة تقوم بتقييم الأضرار من أجل استئناف العمل فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: استئناف العمل بمصفى الصينية خلال الساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: استئناف العمل بمصفى الصينية خلال الساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).