2020/11/29 | 21:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 3 دقیقة

108 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت السلطات الإيرانية، الاحد، تصدر العراق قائمة الدول المستوردة لمنتجاتها خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام، مبينة انها تضمنت الغاز والكهرباء والحديد والطماطم والكاشي والسراجي والرقي والمبردات والجبن والبسكويت.

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة التجارية الايرانية، فرزاد بايتلون، اليوم، (29 تشرين الثاني 2020)، ان "صادراتها الى العراق بلغت خمسة مليارات دولار اميركي خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام" .

وأضاف بايتلون، ان "وزن الصادرات الايرانية الى العراق خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري بلغ 17 مليونا و600 الف طن".

وبعد العراق بلغت صادرات ايران الى الصين 4 مليارات و400 مليون دولار و24 في المائة في المركز الثاني والامارات ملياري و200 مليون دولار و12 فى المائة من الصادرات في المركز الثالث وتركيا مليار و500 مليون دولار و8.2 في المائة في المركز الرابع وافغانستان مليار و300 مليون دولار و7.3 في المائة في المركز الخامس .

وتابع، انه بالاضافة الى الغاز والكهرباء تم تصدير الحديد والطماطم والكاشي والسراجي والرقي والمبردات والجبن والبسكويت الى العراق مشيرا الى ان 26 في المائة من الصادرات الايرانية الى العراق كانت في الوزن مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة مهر للانباء.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر عدد من الصادرات يتم عبر الحدود والطرق بين إيران وإقليم كوردستان ويتم توزيعها في جميع أنحاء العراق من إقليم كوردستان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للمنتجات الإيرانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للمنتجات الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).