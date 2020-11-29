صندوق الإسكان يعلن إطلاق مشروع الجباية الإلكترونية

2020/11/29 | 21:27 - المصدر: NRT عربية

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

باشر صندوق الإسكان، الأحد، بإطلاق الجباية الإلكترونية بالتعاون مع البنك المركزي، مبينا ان المشروع سيكتمل نهاية العام المقبل 2021 ليتم تطبيقه في المحافظات كافة.

وذكر الصندوق في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (29 تشرين الثاني 2020)، إنه "باشر إطلاق الجباية الإلكترونية بالتعاون مع البنك المركزي ضمن خطة لإتمام العملية الإقراضية واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني وإلغاء التعاملات النقدية عبر البطاقة الائتمانية المرخصة من البنك المركزي".

وأوضح البيان، انه "تم العمل بالمرحلة الأولى من المشروع مطلع شهر تشرين الأول الماضي في بغداد وبشكل تدريجي وسيكتمل المشروع نهاية العام المقبل 2021 ليتم تطبيقه في المحافظات كافة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين الكرام".

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