شاهد صاروخ يستهدف مصفاة “الصينية” في بيجي واندلاع حريق هائل

2020/11/29 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

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تعرض مصفى الصينية في قضاء بيجي شمال صلاح الدين الى هجوم صاروخي ما أدى الى اندلاع النيران داخل منشآته النفطية.

وبحسب مصادر أمنية فأن صاروخ كاتيوشا سقط داخل المصفى ما أدى الى حرق إحدى الانابيب النفطية بالكامل، وأشارت المصادر الى أن الجهات المسؤولة سارعت إلى غلق الصمامات، واحتوت الحريق الناتج عن القصف،يذكر ان مصفى الصينية يؤمن حاجة المناطق المجاورة له من المشتقات النفطية إضافة إلى تزويد محطات الكهرباء في مدن مختلفة في صلاح الدين.

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