إصابة 5 من القوات الأمنية بهجوم لداعش على منطقة مطيبيجة

2020/11/29 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصيب خمسة من القوات الامنية خلال هجوم لعناصر لداعش على منطقة مطيبيجة شرقي محافظة شرقي صلاح الدين.

وقال مصدر أمنى ان مسلحي داعش شنوا هجوماً على فوج المغاوير الأول التابع لعمليات صلاح الدين، ما أسفر عن جرح ضابطين وثلاثة جنود، واكد المصدر ان القوات الأمنية تمكنت من صد التعرض واحكام سيطرتها على المنطقة بالكامل.

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