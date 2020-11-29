المالية تحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق

2020/11/29 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة المالية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد، السابق المعتقل احمد الساعدي وشقيقه صباح الساعدي وزوجاتهما وأولادهما، بناءً على توصية من لجنة الامر الديواني الخاصة بمكافحة الفساد.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها قناة التغيير صادرة عن وزارة المالية موافقة الوزارة على طلب مقدم من اللجنة العليا لمكافحة الفساد لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.

هذا وكانت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف رئيس لجنة مكافحة الفساد اعتقلت الساعدي قبل نحو شهرين من داره وسط بغداد، على خلفية تهم فساد مالية وإدارية في الهيئة عندما كان رئيسا لها.

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