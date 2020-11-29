النفط تعلن استئناف العمل بمصفى بيجي خلال الساعات القليلة المقبلة

2020/11/29 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت شركة مصافي الشمال، اليوم الاحد، عن اخماد الحريق الذي اندلع في احد خزانات مصفي الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وقالت وزارة النفط في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تمكن منتسبيها من فرق الاطفاء والسلامة والدفاع المدني والجهات الساندة من اخماد الحريق الذي اندلع في احد خزانات مصفي الصينية مساء اليوم على اثر سقوط صاروخ عليه”، مبينة ان “الحادث لم يسفر عن اية اصابات بشرية”.

واكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، بحسب البيان، على “اعادة استئناف العمل بالمصفى خلال الساعات القليلة المقبلة”، مشددا على ان “الوزارة والجهات المعنية المختصة تقوم بتقييم الاضرار من اجل استئناف العمل فيه”.

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