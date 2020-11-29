2020/11/29 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت القوات الامنية في محافظة ميسان القبض على طرفي مشاجرة عشائرية في إحدى مناطق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".وقالت مديرية الشرطة في بيان ان مفارز شرطة ميسان تمكنت من القاء القبض على متهمين بإطلاق النار إثر حدوث مشاجرة عشائرية بين طرفين في إحدى مناطق مدينة العمارة.واضافت ان مفارز ودوريات قسم شرطة النجدة توجهت حال وقوع الحادث وطوقت المكان والقت القبض على مفتعلي المشاجرة من الطرفين والذين تسببوا باطلاق النار اثر الخلافات العشائرية.وفي السياق ذاته تمكنت دوريات النجدة من ضبط ثلاثة مخالفين للقانون، وتمت احالة الجميع الى مراكز الاحتجاز الامني لغرض احالتهم للقضاء./انتهى

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