الاتحاد الاوربي : حرية التعبير ليست مقصورة على حزب واحد بل يتمتع بها جميع العراقيين بالتساوي

2020/11/29 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا /اكد سفير الاتحاد الاوربي الى العراق مارتن هوت، على ضرورة تاكيد العراق أن حرية التعبير ليست مقصورة على حزب واحد، بل يتمتع بها جميع العراقيين بالتساوي.‏وقال هوت في بيان للاتحاد ان : الهجمات الجديدة ضد المتظاهرين تعيد الى الاذهان محاولات العام الماضي من قبل العناصر المسلحة لخنق الأصوات السياسية الناشئة الجديدة في شوارع العراق.



بينما يستعد العراق للانتخابات، يجب التأكيد على أن حرية التعبير ليست مقصورة على حزب واحد، بل يتمتع بها جميع العراقيين بالتساوي./انتهى8

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