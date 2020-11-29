الصور الاولى لمصفى الصينية في صلاح الدين بعد اصابتها بصاروخ

2020/11/29 | 21:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت بعض وسائل الإعلام صورا لاستهداف مصفى الصينية بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين العراقية بالصواريخ....

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