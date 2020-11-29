برلمان كوردستان يدعو جميع اعضائه الى الجلسة رقم 11

2020/11/29 | 21:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئاسة برلمان إقليم كوردستان، أعضاء البرلمان للحضور الى الجلسة الاعتيادية رقم " 11" يوم غد الاثنين.

وذكرت الرئاسة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه وفق احكام المادة 4 والفقرات " 1،2،3" من المادة 16 والفقرة "3" من المادة 18 والفقرات " 1،2،3،4،5" للمادة 20 والمواد " 47، 48، 52، 54، 55، 56، 57" من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، قررت رئاسة برلمان كوردستان عقد الجلسة الاعتيادية رقم 11 لدورة الخريفية السنة الثانية في الدورة الخامسة لانتخاب برلمان كوردستان، في تمام الساعة "11" من يوم الاثنين، 2020/11/30.

واضاف البيان: ان جدول اعمال الجلسة كالاتي:

اولا: القراءة الاولى للمقترحات القانونية ادناه وفق احكام المواد " 79، 80" من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق.

1 ـ مقترح قانون التربية والتعليم في اقليم كوردستان ـ العراق

2 ـ مقترح قانون التعديل الاول للجامعات الخاصة في اقليم كوردستان ـ العراق

ثانيا: القراءة الاولى ومناقشة تقريري لجنة " العلاقات والجالية الكوردستانية" ولجنة : الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب" بشأن " ظاهرة هجرة الشباب الى خارج البلاد"، بحضور الوزراء المعنيين في حكومة اقليم كوردستان، وفق احكام الفقرة " 1" من المادة " 66" من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق

ثالثا: عرض فكرة البرلمانية " شنو عشقي عبدالله" حول " توفير فرص العمل باقليم كوردستان، وفق احكام الفقرة " 2" من المادة " 49" من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق.

PUKmedia ترجمة

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