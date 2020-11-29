رسالة مواساة من برلمان كوردستان بوفاة عيدو بابا شيخ

2020/11/29 | 21:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة برلمان كوردستان يوم الخميس، رسالة مواساة برحيل الشخصية الثقافية والاجتماعية الايزيدية، الكاتب وعضو الدورة الاولى لبرلمان كوردستان، عيدو بابا شيخ.

فيما يلي نص الرسالة:

بالغ الحزن والأسى تلقينا خبر خبر وفاة الشخصية المعروفة والأديب وعضو الدورة البرلمانية الأولى لبرلمان كوردستان (عيدو بابا شيخ).

بهذه المناسبة الحزينة نعزي عائلة الفقيد و الكورد الأيزيديين.

لقد كان الفقيد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية البارزة للمكون الإيزيدي، وقدم خدمات جليلة في عمله البرلماني.

نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد، و يلهم ذويه الصبر والسلوان.

PUKmedia عن اعلام رئاسة برلمان كوردستان‌

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