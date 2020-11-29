2020/11/29 | 22:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيران ملتهبة تقطع جسر الحضارات وسط الناصرية (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/29 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيران ملتهبة تقطع جسر الحضارات وسط الناصرية (صورة)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيران ملتهبة تقطع جسر الحضارات وسط الناصرية (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).