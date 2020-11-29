نائب عن سائرون: 5 ملايين سيصوتون لنا بالإنتخابات.. سنقود الإصلاح بهذا العدد من المقاعد - عاجل

2020/11/29 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قال النائب عن تحالف سائرون، صباح طلوبي، إن استحقاق التيار الصدري في المرحلة المقبلة لا يقل عن 100 مقعد داخل مجلس النواب متوقعاً حصوله على تأييد 5 ملايين عراقي.

وقال صباح طلوبي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "اصلاح الوضع الانتخابي في البلاد، والتصويت على قانون الانتخابي الجديد، وفرا أرضية حقيقية لنيل الاستحقاقات الانتخابية للجميع".

وأضاف طلوبي، أن "ما قام السيد مقتدى الصدر في الأيام الأخيرة، هو تحفيز للجماهير الصدرية للمرحلة المقبلة"، مبيناً أن "اعداد التيار الصدري الطبيعية الموجودة في البلاد والقادرين على الانتخاب، الذين لا يقل عددهم عن 5 مليون شخص سيصوتون لصالح التيار في المرحلة المقبلة".

وأشار النائب عن تحالف سائرون في مجلس النواب، إلى ان "استحقاق التيار الصدري في البرلمان المقبل لا يقل عن 100 مقعد، ومن البرلمان سيكون الإصلاح ممكنا في المرحلة المقبلة".

وخرجت مظاهرات حاشدة الجمعة الماضية، لأتباع التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك تأييدا لدعوة أطلقتها لجنة الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري، تأييدا لرهن زعيم التيار، مقتدى الصدر، مشاركته في الانتخابات بمؤشرات إمكانية تحقيق اغلبية برلمان في مجلس النواب المقبل.

وقال الصدر في بيان خطبة صلاة الجمعة، التي وجهها للآلاف من اتباعه في ساحة التحرير ببغداد وباقي المحافظات "نحن ملزمون بالدفاع عن الوطن تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية".

وأضاف أنه يرغب في حصول تياره على منصب رئاسة الحكومة، وأن "تكون أبوية عادلة تحب وطنها وتريد له الهيبة والاستقلال والسيادة والرفاهية بلا فاسدين ولا شغب ولا احتلال ولا إرهاب ولا عنف".

وتابع "ندافع بكل سلمية، ونريد هداية الجميع، فالقتل والعنف آخر الكي ولسنا بصدده".

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