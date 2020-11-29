أول تعليق من التربية النيابية بعد خروقات اليوم الدراسي الأول

2020/11/29 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة التربية النيابية، هوشيار قرداغ، اليوم الاحد، عزم اللجنة تشكيل لجان ميدانية لمتابعة مستوى التزام المدارس بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال هوشيار قرداغ، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اليوم الاول لبدء العام الدراسي في البلاد ربما قد شهد تسجل بعض الحالات السلبية من عدم التزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في بعض المناطق، وفي نفس الوقت لا يمكن تعميم الامر واعتباره ظاهرة عامة، خاصة مع تشديد وزارتي التربية والصحة بهذا الجانب".

واضاف قرداغ، أن "لجنة التربية النيابية ستشكل لجان ميدانية للوقوف على مستوى الالتزام بالإرشادات الوقائية في بغداد وبقية المحافظات"، مؤكدا "عدم التهاون في هذا الإطار، الامر الذي دفعنا الى تحديد يوم واحد لكل مرحلة في الاسبوع من اجل المضي بالعام الدراسي للأمام".

واشار عضو لجنة التربية، الى ان "صحة التلاميذ تعتبر الأهم، وكلما كان الالتزام حقيقيا بالإجراءات الوقائية، نضمن عدم وجود اي اصابات بالفيروس"، مؤكدا سعي اللجنة من "خلال الضغط في تطبيق الارشادات الى خلق استمرارية في الدوام الدراسي وعدم وجود اي معرقلات بالتنسيق المستمر مع وزارتي التربية والصحة".

وواجهت وزارة التربية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بعض الحالات الممتعضة من عدم تطبيق والتزام بعض المدارس بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا للطلبة.

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