الدوري الانكليزي الممتاز... توتنهام يرفض التفريط في الصدارة بتعادل سلبي مع تشيلسي

2020/11/29 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ تعادل تشيلسي مع ضيفه توتنهام هوتسبير دون أهداف، على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وفرض الحذر نفسه على الديربي اللندني، وبدا أن كل فريق لا يريد الخسارة، ليبقى الوضع على ما هو عليه، توتنهام في الصدارة برصيد 21 نقطة، مقابل 19 نقطة لتشيلسي في المركز الثالث./انتهى9

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