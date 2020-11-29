مجاري البصرة تستنفر كوادرها لتصريف مياه الامطار

2020/11/29 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / استنفرت مديرية مجاري البصرة كافة كوادرها والياتها العاملة منذ مساء امس السبت بعد هطول الأمطار ولغاية الان لتصريف مياه الامطار .وقال مدير مجاري البصرة المهندس خزعل حميد الفرطوسي في تصريح صحفي " منذ اللحظات الاولى لهطول الامطار في المحافظة وجهنا كافة الاليات والكوادر بالاستنفار التام والتواجد قرب الاماكن التي يتوقع ان يكون فيها تلكؤ او تباطؤ بالتصريف .واضاف " ان كوادره تواجدت منذ مساء امس السبت ولغاية الان بانتشار في كافة المناطق ومعالجة المشاكل التي حدثت " مؤكدا ان جميع المحطات تعمل بصورة جيدة الأمر الذي ادى الى نزول اغلب الشوارع مشيرا الى اتخاذ اجراءات سريعة لزيادة تصاريف المحطات وضمان استثمار الوقت في تصريف مياه الامطار التي شهدتها المحافظة مساء امس السبت وصباح اليوم .واشار الفرطوسي الى ان هناك متابعة ميدانية مستمرة للمحطات والشبكات وباشراف مباشر على أعمال الصيانة وتجهيز الوقود للمحطات وفتح انسداد الشبكات وسحب المياه المتجمعة نتيجة وجود تقعرا ت في الشوارع .يذكر ان مديرية مجاري البصرة نوهت في وقت سابق الى ان بعض المناطق تحتاح الى وقت ليس بالقليل لتصريف الأمطار وذلك بسبب تقادم الخطوط وانتهاء عمرها الافتراضي ./انتهى

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