داعش يتبنى قصف مصفى بيجي

2020/11/29 | 22:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى تنظيم داعش الارهابي يوم الاحد، القصف الصاروخي الذي استهدف مصفى الصينية في قضاء بيجي بمحافظ صلاح الدين.

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد اعلنت اليوم، تعرض مصفى الصينية الى قصف صاروخي دون ان يسفر عن سقوط ضحايا.

واكدت انه تم السيطرة على الحريق اضافة الى استئناف العمل بالمصفى خلال ساعات قليلة مقبلة.

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