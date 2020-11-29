عمليات البصرة تعلن مطاردة تجار السلاح والاستنفار الكامل لمواجهة الامطار وعودة المدارس

2020/11/29 | 22:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن قائد عمليات البصرة اللواء اكرد صدام مدنف،الاحد، استنفار كامل الاليات لمواجهة موجة الامطار وتامين عودة المدارس في المحافظة.

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