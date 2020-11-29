وزير الخارجية العراقي يعزي نظيره الايراني بمقتل العالم النووي

2020/11/29 | 22:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاحد، نظيره الايراني جواد ظريف بمقتل العالم النووي محسن زاده. وقالت الخارجية العراقية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره وزير خارجيّة الجمهوريّة الاسلاميّة الإيرانيّة محمد جواد ظريف، مُعرباً عن خالص تعازيه ومُواساته إثر مقتل العالم …

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