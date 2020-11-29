صور أولية لمصفى 'الصينية' بعد استهدافه بصاروخ

2020/11/29 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً أولية لمصفى "الصينية" في صلاح الدين بعد استهدافه بصاروخ.

وافاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخ داخل مصفى الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

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