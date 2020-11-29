القوات الامنية تقتحم مناطق صحراء الرطبة بحثا عناصر داعش الارهابي في الانبار

2020/11/29 | 22:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ، الاحد، عن اقتحام مناطق عمق الصحراء الغربية بحثا عن بقايا لخلايا ارهابي داعش .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قوة امنية من الفرقة الرقة الاولى ولواء مغاوير العمليات مسنودة بقوة من الحشد العشائري شرعت بحملة امنية استباقية واسعة النطاق على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود بقايا لخلايا عصابات داعش الاجرامية يختبئون في مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” اقتحام تلك المناطق لتعقب المطلوبين باطلاق صواريخ على منطقة النخيب ما ادى الى استشهاد مختار والحاق اضرار مادية بعدد من من المنازل ، مبينا ان” المناطق المستهدفة بعيدة عن مراكز المدن كونها صحراوية وزراعية وذات تضاريس وعره ، مبينا ان” القوات الامنية اغلقت المناطق المستهدفة بالكامل وشرعت بعملية اقتحام المناطق المستهدفة التي يعتقد انها تحوي على بقايا لخلايا ارهابي داعش “.



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