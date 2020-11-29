اكتشاف ثلاثة أعراض جديدة لكورونا

2020/11/29 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تستمر رحلة البحث واستكشاف مرض كورونا، ومع مرور سنة على ظهور الفيروس الغامض، كشف العلماء علامات جديدة تظهر على المصابين، آخرها ثلاثة أعراض تصيب الأنف، لم تكن ملحوظة من قبل.



وذكرت دراسة أعدها باحثون من جامعة برشلونة، بحسب موقع "ميد أركايف"، نقلته "الحرة"، وتابعها "ناس"، أن "الأعراض الجديدة تشمل، الشعور بشيء غريب في الأنف، والجفاف المفرط، وشعور بوجود سيلان قوي"، مشيرة الى أنه "يمكن أن تترافق هذه الأعراض مع تراجع أو فقد حاسة الشم أو التذوق".

وأظهرت الدراسة أن "هذه الأعراض ظهرت على مرضى لنحو 12 يوما".

ووجدت الدراسة إلى أن "ظهارة الأنف" والتي تمثل الخلايا المبطنة لداخل الأنف، هي "المنطقة الأكثر جهوزية للسماح بدخول فيروس كورونا للجسم".

ويظهر فيروس كورونا أعراض زكام لدى الأشخاص المصابين، وقد تصل إلى الالتهابات التنفسية الحادة.

ومن أبرز أعراض الإصابة بالفيروس، الحمى والسعال وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم وصعوبات في الجهاز التنفسي والإسهال ومشاكل في الجهاز الهضمي لدى البعض.

وكشف عن عدد من حالات الإصابة التي تظهر أعراضا خفيفة أو حتى من دون أعراض للمرض.

وحتى الآن، أصيب أكثر من 62 مليون شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 39 مليونا على الأقل.

والولايات المتحدة تعتبر الأكثر تضررا بعدما سجلت أكثر من 266 ألف وفاة، و13 مليون إصابة.

وحتى الآن، لم يجد العلماء علاجا سحريا لهذا المرض، ولكنهم استطاعوا تطوير 3 لقاحات أثبتت فعاليتها بنسب وصلت إلى أكثر من 90 بالمئة، وهي لقاحات فايزر-بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا-أوكسفورد.





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