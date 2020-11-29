قضية التنمر على شيكابالا تتفاعل.. والسلطات المصرية تتخذ إجراءات

2020/11/29 | 22:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت السلطات المصرية، الأحد، ثلاثة أشخاص إلى النيابة العامة بعد توقيفهم في محافظة الأقصر بجنوب البلاد بتهمة التنمر، عقب توجيه إهانات إلى قائد فريق الزمالك بكرة القدم، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

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