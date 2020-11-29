 الاندبندت :اعتقال عشرات المتظاهرين الرافضين لقيود الإغلاق في لندن

2020/11/29 | 22:16 - المصدر: سفن سكاي

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الاندبندنت/متابعة 7 سكاي

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم السبت أكثر من 60 شخصاً في تظاهرة ضد القيود المفروضة للحدّ من انتشار وباء فيروس كورونا.



وقالت الشرطة إنها تتوقع زيادة في عدد من سيُحتجزون نتيجة خرق قواعد الحظر المفروضة منذ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) وتستمر حتى 2 ديسمبر (كانون الأول) لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الوباء في المملكة المتحدة.

وكانت مجموعة “أنقذوا حقوقنا” دعت إلى التجمع لتظاهرة ضد قيود الإغلاق في ساحة كنغز كروس السبت، لكنها أعلنت صباح السبت عبر “تويتر” أن الشرطة اعتقلت عدداً من الأشخاص وغيّرت مكان التجمع إلى ماربل آرتش عند الطرف الغربي من أوكسفورد ستريت وقرب حديقة هايد بارك.

وبدأت مجموعة من المتظاهرين السير في شارع موازٍ لأوكسفورد ستريت، والشرطة تسير بمحاذاتهم.



وحمل المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: “توقفوا عن التحكم فينا”، و”لا مزيد من الإغلاق”، وهم يهتفون “الحرية”.



وكتبت على لافتات أخرى شعارات مثل “ألغوا الكمامات (أقنعة الوجه)” و”لا لفرض الكمامات”.

بينما امتلأ منشور للجماعات المنظمة للتظاهرة بعدد من نظريات المؤامرة الشائعة حول فيروس كورونا مثل أن سبب الوباء هو شبكة الجيل الخامس لهواتف الموبايل أو تلك الخرافات حول لقاحات كوفيد-19

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