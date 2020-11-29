2020/11/29 | 22:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب يطالبون بمساءلة حكومة الاقليم وتحميلها مسؤولة الفساد والفشل السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي اتهم اعضاء في برلمان الاقليم هيئة رئاسة برلمان كردستان بانها تلعب دورا سلبيا ادى الى تراجع واضعاف الدور المفترض لبرلمان كردستان، بعد منع رئاسته اعضاء البرلمان من اداء دورهم الرقابي والتشريعي.وقال اعضاء من مختلف الكتل في برلمان الاقليم في ...

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