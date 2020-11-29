قفزة الإصابات بكورونا تكشف خداع الحكومة التركية لمواطنيها طيلة الأشهر الماضية

2020/11/29 | 22:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة في ظاهرة تثبت خداع الحكومة التركية على مدار أشهر بشأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفعت هذه الأرقام بشكل هائل مؤخرا بعد أن غيرت السلطات سياستها بشأن تسجيل الحالات المريضة.وأكد هذا الارتفاع الهائل مخاوف المنظمات الطبية وأحزاب المعارضة منذ فترة طويلة، من أن تركيا تواجه موجة مقلقة من الإصابات في ...

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