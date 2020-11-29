الطاقة النيابية: الفريق التحقيقي لعقود الكهرباء لم يتوصل إلى نتائج حتى الآن

2020/11/29 | 22:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 60 مليار دولار انفقت على الملف منذ 2006.بغداد- وعد الشمري أكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، أمس الأحد، أن الفريق التحقيقي بشأن عقود وزارة الكهرباء لم يتوصل إلى نتائج لغاية الان، مشيرة إلى أن هذا الملف قد استنزف من الخزينة العراقية 60 مليار دولار، لافتة إلى أن ساعات التجهيز المواطنين ما زالت متدنية....

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