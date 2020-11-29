بعد تعرضها لهجوم صاروخي.. استئناف العمل بمصفاة

2020/11/29 | 22:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقي، اليوم الأحد، استئناف العمل بمصفاة الصينية خلال الساعات المقبلة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن شركة مصافي الشمال أكدت تمكن منتسبيها من فرق الإطفاء والسلامة والدفاع …

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