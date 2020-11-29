داعش يعلن مسؤوليته عن مهاجمة مصفاة في محافظة صلاح الدين

2020/11/29 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تنظيم داعش الارهلابي، الأحد،

مسؤوليته عن مهاجمة مصفاة الصينية

النفطية في صلاح الدين، مما أدى إلى

اندلع حريق داخل المصفاة، على إثر سقوط

صاروخ داخلها.

وقال التنظيم في بيان نشرته وسائل اعلام

مختلفة

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