ماركسية انجلس * / (في الذكرى المئوية الثانية لولادة فريدريك انجلس - 28 / 11/ 1820) - رشيد غويلب

2020/11/29 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب ميشائيل بري**ترجمة واعداد: رشيد غويلبفي الفترة من خريف 1842 إلى نيسان 1845، نجح فريدريك انجلس في الجمع بين مجموعة متنوعة من الأساليب التي جلبها معه إلى إنكلترا أو التي وجدها هناك، الديمقراطية الراديكالية، والتوجه نحو الحركة العمالية والاشتراكية / الشيوعية، في شكل تنظيم اجتماعي وحضارة.



ومنهجيا جمع بين الديالكتيك الهيغلي الثوري المتحول كفلسفة للسير نحو الحرية والعلوم الاجتماعية الحديثة ف ......





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