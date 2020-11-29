الطفيليّة و إعادة التشكّل الاجتماعي و الطبقي في الولايات المتّحدة من سبعينات القرن العشرين إلى اليوم : مقدّمة – خلاصة - شادي الشماوي

2020/11/29 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي ريموند لوتا ، جريدة " الثورة " عدد 662 ، 24 أوت 2020https://revcom.us/a/662/parasitism-and-class-social-recomposition-in-the-us-en.htmlفي " إختراقات - الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدة - خلاصة أساسيّة " ، كتب بوب أفاكيان أنّ رأسمال ......





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