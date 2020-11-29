شرطة كربلاء تمنع محتجين من قطع طريق حيوي

2020/11/29 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة كربلاء، ان عدد من المحتجين قطعوا احد الطرق الحيوية بالاطارات المحترقة وسط المدينة .

واوضح المصدر لـــPUKmedia اليوم الاحد " ان الشرطة المحلية منعت في الساعة السابعة من مساء اليوم، عدد من المتظاهرين بقطع طريق ( سريع حي رمضان الحيوي ) بالإطارات المحروقة، لافتا الى ان عملية قطع الطريق لم تستمر طويلا، حيث سارعت قوة من قيادة الشرطة، ترافقهم عجلة إطفاء الى مكان القطع، وابعدت المحتجين، وقامت بإطفاء الاطارات وابعادها عن الشارع، وتم نصب سيطرة امنية في نفس المكان، لمنع تكرار ما حدث .

الى ذلك ارسل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفدا رفيع المستوى ( فريق ازمة ) برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي للتحقيق في احداث محافظة ذي قار الاخيرة التي سقط على اثرها عدد من الضحايا بين شهيد وجريح، محذرا خلال فيديو أظهر مكالمة بينه والاعرجي بحضور عدد من شيوخ المحافظة، من إشعال فتنة في المحافظة، داعيا في نفس الوقت الى التهدئة .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء‌

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