(10) ملايين طالب في المدارس: إجراءات مشددة لمنع «كورونا»

2020/11/29 | 22:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامياستقبلت مدارس العراق، أمس الأحد، أكثر من 10 ملايين طالب بكافة المراحل الدراسة، وسط إجراءات صحية وقائية مشددة يتم اتباعها بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.وجددت وزارة التربية دعواتها لذوي الطلبة والكادر التعليمي بالمسؤولية المشتركة لكلاهما لضمان إعادة الأجواء الدراسة، مع دمج التعليم بين الورقي والإلكتروني باستخدام منصات رقمية عدّة، وإعادة تكييف المناهج. بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، للوكالة نفسها، إنّ «رؤية وزارة التربية لبدء العام الدراسي تضمنت أن يكون بدء الدوام في المدارس يوم 21 من الشهر الجاري، وبواقع يومين في الأسبوع لكل مرحلة، إلّا أن خلية الأزمة حددت موعد بدء العام الدراسي يوم 29 من هذا الشهر، وبواقع يوم واحد أسبوعياً لكل مرحلة»، واستكمال التعليم في الأيام الأخرى الكترونيا.ولفت فاروق إلى أنّ «من لديه اعتراض على موعد الدوام أو يريد التريث في انطلاق العام الدراسي أنّ لا يراجع وزارة التربية، لأنها غير معنية في ذلك، ودورها مقتصر على وضع أسس وآليات بدء العام الدراسي فقط».وفي سياق متصل، أكّدت لجنة التربية في البرلمان العراقي أنّ قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزماً لجميع المدارس.بدوره، قال عضو لجنة الصحة والبيئة وخلية الازمة النيابية حسن خلاطي إن هناك دورات ميدانية وزيارات من قبل الكوادر الصحية للمدارس .وذكر خلاطي في تصريح صحفي «كانت هناك تنسيقات مسبقة مع وزارة التربية في خصوص الدوام الرسمي لهذا العام قبل انطلاقه»، مشيرا الى ان «الاتفاق ثبت على ان يكون الدوام يوم واحد في الاسبوع مع تقليص اعداد الطلبة في الصفوف الى 15 طالب في الصف الواحد». وشدد خلاطي على «التزام الطلبة بإتخاذ الاجراءات الوقائية بالاضافة الى تواجد بوابات التعقيم في المدارس واجراءات التعفير التي تقوم بها وزارة الصحة في المراكز الصحية القريبة من المدارس وقيامها بدورات ميدانية للفحوصات في المدارس». وأضاف انه «لا يوجد حاجز كبير من القلق» لافتا الى أن «هذه فرصة لاقامة محاضرات توعوية للطلبة والتلاميذ في ما يخص فيروس كورونا».إلى ذلك، دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الى اتخاذ أقصى التدابير الوقائية في المدارس مع انطلاق بدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 اليوم الأحدوقال الحكيم في تغريدة على تويتر: «إنه لمن دواعي السرور والبهجة حينما نرى فلذات أكبادنا وهم يتوجهون الى مقاعد الدراسة إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد على الرغم من الظرف الصحي الذي نمر به ويمر به العالم معنا».وأضاف «ندعو لاتخاذ أقصى تدابير الوقاية ونحث الأسرة التعليمية وأسر الطلبة الى التعاون من أجل تكامل الأدوار فيما يتعلق بالدراسة وإكمال المناهج المحددة».كما دعا الحكيم «الجهات المختصة الى إطلاق حملة بناء المدارس وتهيئة البيئة التربوية اللازمة كي ينعم ابناؤنا بتعليم كريم ولكي يتمكنوا من بناء مستقبلهم الذي هو مستقبل العراق بأسره».يشار الى ان مدارس العراق كافة استقبلت اليوم أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب للمراحل الدراسية كافة ويكون الدوام ليوم واحد فقط في الأسبوع وسط إجراءات صحية احترازية مشددة يتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة كورونا، للحفاظ على صحة الملاكات التعليمية والطلبة، فيما يتم إكمال الدراسة لباقي الأيام الكترونيا.

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