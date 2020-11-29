محافظ ذي قار ناظم الوائلي يستقبل خلية الأزمة المشكلة بأمر القائد العام للقوات المسلحة

2020/11/29 | 22:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المستقبل العراقيأستقبل محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، امس الأحد، خلية الأزمة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، لدعم جهود المحافظة في اعادة بسط الأمن والنظام في المحافظة.حيث وصل الى قاعدة مطار الأمام علي الجوية، الوفد برئاسة مستشار الأمن الوطني العراقي، السيد قاسم الأعرجي وعضوية السيد رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق عبد الغني الأسدي والوفد المرافق لهم، حيث كان في استقبالهم السيد محافظ ذي قار، حيث ستباشر الخلية اتخاذ خطوات عدة لتنفيذ مهامها بشكل قانوني وسلمي.

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