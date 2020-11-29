إثيوبيا: نصر في «تيغراي» وصواريخ على أسمرة

2020/11/29 | 22:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيصواريخ أطلقت من إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا مجددا العاصمة الإريترية، وفق ما أعلنت عنه الخارجية الأمريكية ووكالة فرانس برس.ووقعت «الانفجارات» بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد انتصار الحملة العسكرية التي أطلقها ضد الحزب الحاكم لتيغراي «جبهة تحرير شعب تيغراي».وهذه هي المرة الثالثة التي تتعرّض فيها أسمرة للقصف من تيغراي منذ بدأت العمليات العسكرية في إقليم تيغراي بتاريخ الرابع من تشرين الثاني، رغم أن جبهة تحرير شعب تيغراي لم تتبن سوى أول هجوم من هذا النوع وقع قبل أسبوعين.وبررت الجبهة الهجوم حينها باتهامها حكومة إثيوبيا باستقدام الدعم العسكري الإريتري لحملتها في تيغراي، وهو أمر تنفيه أديس أبابا.ووفق مصادر وكالة فرانس برس، فإن عدة صواريخ استهدفت على ما يبدو مطار أسمرة ومنشآت عسكرية فيها.لكن على غرار الهجمات السابقة المماثلة، لم يتضح مكان سقوط الصواريخ أو الأضرار التي تسببت بها.ويأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سيطرة قوات بلاده على إقليم تيغراي.أعقبه إعلان «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» وهي حزب سياسي بدأ معركته ضد الحكومة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، انسحابها من عاصمة الإقليم.

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