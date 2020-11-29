عدنان حمد يبين حقيقة انتقاده لكاتانيتش

2020/11/29 | 22:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى المدرب الكروي والمحلل الفني لقنوات بي ان سبورتس الكابتن "عدنان حمد" ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتقاده لعمل مدرب المنتخب الوطني العراقي ستريشكو كاتانيتش وعدم دعوته للمغتربين.

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