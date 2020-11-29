الأزمة برئاسة الاعرجي تلتقي وفداً من متظاهري الناصرية.. وكشف نتائجه

2020/11/29 | 22:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، عن لقاء في مقر قيادة عمليات سومر يجمع خلية أزمة الطوارئ الحكومية التي يرأسها مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، ووفد من متظاهري مدينة الناصرية.

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