مطاردة وإطلاق نار.. اعتقال تاجري مخدرات في البصرة

2020/11/29 | 22:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني، الأحد، القبض على شخصين يتاجران بمادة الكريستال المخدرة، بعد مطاردة استمرت أكثر من ساعة في البصرة.



وذكر مصدر أمني لـ "ناس" (29 تشرين الثاني 2020)، إن "جهاز الامن الوطني في البصرة القى القبض على شخصين يتاجران بالكريستال في عمليه مطاردة وإطلاق نار استمرت أكثر من ساعة في وسط البصرة".

وأضاف المصدر، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني استطاعت من القبض على شخص وبحوزته كميه تقدر ٢٥٠ غرام من مادة الكريستال المخدرة كما تمكنت مفرزة أخرى من القاء القبض على شخص آخر بعد نصب كمين له على جسر الكزيزه وكانت بحوزته كميه من مادة الكريستال تقدر ١٠٠ غرام"، موضحاً أنه "تم التحفظ على المتهمين لحين إكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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