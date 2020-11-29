2020/11/29 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي شمال البلاد، بعد أن نجح الجيش في دخول عاصمة الإقليم، فإن هناك تخوفات من أن تأثير الحرب التي دارت لـ24 يوما، ستظل آثارها على مدى شهور وربما سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إثيوبيا.. غموض مقلق وتحذير من "حرب عصابات") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إثيوبيا.. غموض مقلق وتحذير من "حرب عصابات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).