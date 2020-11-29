مصدر امني: القاء القبض على متهمين يتاجران بالمواد المخدرة في البصرة

2020/11/29 | 22:47 - المصدر: سفن سكاي

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جهاز الامن الوطني في البصرة يلقي القبض على شخصين يتاجران بالكرستال في عمليه مطارده واطلاق نار استمرت اكثر من ساعة في وسط البصرة استطاعت مفارز جهاز الامن الوطني من القاء القبض على شخص وبحوزته كميه تقدر ٢٥٠ غرام من مادة الكرستال المخدرة كما تمكنت مفرزة أخرى من القاء القبض على شخص اخر بعد نصب كمين له على جسر الكزيزه وكانت بحوزته كميه من مادة الكرستال تقدر ١٠٠ غرام وتم التحفظ على المتهمين لحين اكمال الاجرائات القانونية بحقهم

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