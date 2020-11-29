مستشار الكاظمي :الحكومة سترسل مسودة مشروع قانون موازنة 2021 إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي

2020/11/29 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس

مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم

الأحد (29 تشرين الثاني 2020)، عزم الحكومة

العراقية إرسال مسودة مشروع قانون

موازنة 2021 إلى مجلس النواب خلال الأسبوع

الحالي.

وقا

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