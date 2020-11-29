فرنسا تسجل نحو 200 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/11/29 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخريط حلوى السومريين مازال الطلب عليه رغم ارتفاع سعره

تعود هذه الحلوى إلى 4000 عام ولا تزال تصنع بنفس الطريقة حيث يستخرج من نبات البردي الموجود في الأهوار، وسمي بـ (الخريط - بتشديد الراء) نسبة إلى طريقة صناعته التي تعتمد على خرط- استخراج المادة الصفراء التي تشبه الطحين، لغرض عزله وجمعه في أوانٍ، ليوضع تحت الشمس كي يجف، ثم تتم عملية فصل المادة البودرية الصفراء عن المواد الأخرى، من خلال تصفيتها باستخدام قطعة قماش، ومن ثم تؤخذ المادة المصفاة وتوضع في قدر فيه ماء وتترك لتغلي، وبعد تبخر الماء تترك لتبرد وتقطع على شكل مكعبات.

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