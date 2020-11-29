مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي يرفض الدعوات لإلغاء الديون المتراكمة بسبب كورونا

2020/11/29 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قال باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن قواعد ميزانية الاتحاد يجب أن تكون أكثر اتساقا مع المستويات المرتفعة المتوقعة للديون السيادية.

ورفض باولو جنتيلوني الدعوات لإلغاء الديون المتراكمة خلال أزمة فيروس كورونا.

وأثارت حركة “5 نجوم” المشاركة في الحكم في إيطاليا فكرة إلغاء الديون دعما لاقتراح من رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

وصرح جنتيلوني في هذا الصدد: “الديون في أوروبا لا يمكن إلغاؤها”، مؤكدا أن متوسط ​​نسبة الديون في منطقة اليورو إلى الناتج المحلي الإجمالي سيتراوح بين 103 بالمئة و104 بالمئة مع انتهاء الوباء العام المقبل.

وعلقت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن إنفاذ القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، هذا العام متطلبات إبقاء العجز الحكومي دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى أقل من 60 بالمئة منه، مع دخول الاقتصاد في ركود لم يسبق له مثيل.



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