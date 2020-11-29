الهند، احتداد الصّراع الطبقي - الطاهر المعز

2020/11/29 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الهند، احتداد الصّراع الطّبقيتحولت الهند من دعم حركات التحرر الوطني، إلى نظام رجعي "مُحافظ"، وإلى حليف استراتيجي للإمبريالية الأمريكية، وللكيان الصّهيوني، بالتّوازي مع سياسات مُغرقة في الرّجعية والعُنْصُرِية والمَيْز، وهي سياسات وممارسات لم تختفِ قَطُّ من الهند، ولكن حكومة حزب "باهارتيا جاناتا" بزعامة "نانيندرا مودي"، جعلت منها برنامجًا يَزْعم تفوُّقَ "الهندوس" على المواطنين الآخرين، ويدع ......





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