ترمب يطلق وعدا: هذا ما سأفعله مع إيران إذا أعيد انتخابي

2020/11/29 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاحد، انه في حال أعيد انتخابه فسوف يحقق اتفاقا مع إيران.

وذكر ترمب، في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية، إنه "لو أعيد انتخابه فسوف يحقق اتفاقا سريعا مع إيران".

واعتبر ترمب، في المقابلة التي اجرتها معه "فوكس نيوز"، أن الانتخابات الرئاسية الأميركية شهدت أكبر عملية تزوير في الولايات المتحدة، رافضا الحديث عن موعد لإنتهاء معركته القضائية بهذا الشأن.

يأتي ذلك، عقب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الجمعة في طهران، ووسط توقعات بعودة جو بايدن، المرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى الاتفاق النووي مع إيران.





وكان بايدن أكد أنه سيعود للاتفاق، الذي وقعت عليه واشنطن عندما كان نائبا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إذا عادت إيران للالتزام ببنوده.

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